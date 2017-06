WWE Extreme Rules 2017: Samoa Joe salió victorioso y retará a Brock Lesnar por el título universal [VIDEOS]

La WWE llevó a cabo un Extreme Rules 2017 de ensueño que tuvo como plato fuerte la pelea entre Roman Reigns, Finn Bálor, Seth Rollins, Bray Wyatt y Samoa Joe.

WWE Extreme Rules 2017 se realiza este domingo en Maryland. Creditos : WWE

EN VIVO

¡SAMOA JOE ES EL RETADOR N° 1 PARA EL CAMPEONATO UNIVERSAL!

- ¡Finn Bálor se rinde! Samoa Joe gana la pelea.

- ¡Samoa Joe! El exNXT aparece por detrás y le hace su 'Coquina Clutch' a Finn Bálor.

- Finn Bálor vuelve y le aplica su 'Coup de Grâce' a Roman Reigns.

- Otro 'Frog Splash' sobre Roman Reigns, pero no se rinde aún el Samoano.

- ¡'Superman punch'! Roman Reigns sorprende a Seth Rollins con un gancho mortal, pero la cuenta llega a dos.

- Seth Rollins ve a Bray Wyatt en la mesa de relatores y hace un 'Frog Splash' para dejar inconsciente al excampeón Mundial.

- Roman Reigns lanza a Finn Bálor y Samoa Joe contra la pared, que se rompe.

- Finn Bálor interrumpe y ataca con una silla a Bray Wyatt y Samoa Joe.

- Samoa Joe regresa al cuadrilátero y ataca a Bray Wyatt.

- 'Sister Abigail' sobre Seth Rollins, pero la cuenta llega a 2.

- Seth Rollins vuelve y les da una paliza a Samoa Joe y Bray Wyatt.

- Bray Wyatt responde al tirarlo sobre la mesa de comentaristas.

- Roman Reigns entra y tras hacerle un bombazo a Finn Bálor ataca a Bray Wyatt.

- Samoa Joe y Bray Wyatt hacen sufrir a Finn Bálor con varios 'Sentones Bombazos' con silla incluida.

- Bray Wyatt reacciona con una silla a Finn Bálor.

- Finn Bálor se recupera y ataca a Samoa Joe y Bray Wyatt.

- Tremendo DDT de Bray Wyatt sobre Seth Rollins en la escalera metálica.

- Samoa Joe y Bray Wyatt se unen y atacan a todos con una escalera metálica.

- Roman Reings ataca a Finn Bálor y lo lanza contra la pared.

- Finn Bálor se lanza sobre las cuerdas y noquea a Samoa Joe, Seth Rollins y Bray Wyatt.

- Finn Bálor con rodillazos sobre Samoa Joe, Seth Rollins y Bray Wyatt.

- Seth Rollins y Roman Reigns van a pelear, pero Samoa Joe y Bray Wyatt entran a interrumpir.

- Finn Bálor y Roman Reigns se reparten golpes, pero gana el Samoano al bloquear su patada.

- Entra Samoa Joe y Roman Reigns le aplica una 'Sambullida Samoana'.

- Roman Reigns cara a cara con Bray Wyatt y lo saca del ring con un poderoso 'Gancho'.

ROMAN REIGNS VS. SETH ROLLINS VS. FINN BÁLOR VS. BRAY WYATT VS SAMOA JOE: PARA SER EL RETADOR N°1 AL CAMPEONATO UNIVERSAL

¡NEVILLE CONTINÚA SIENDO EL CAMPEÓN DE LA DIVISIÓN CRUCERO!

- Austin Aries se rinde y Neville retiene el campeonato Crucero.

- Neville noquea a Austin Aries y hace su 'Red Arrow' final para ganar la lucha.

- ¡Bruuutal! Austin Aries le aplica su llave de sumisión a Neville, pero este no se rinde.

- Tremenda patada en la cara de Austin Aries de parte de Neville.

- Austin Aries carga a Neville y lo tira contra el filo del ring.

- Austin Aries le aplasta la cara a Neville y se queda medio atontado.

NEVILLE VS. AUSTIN ARIES: POR EL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN CRUCERO

¡CESARO Y SHEMUS SON LOS NUEVOS CAMPEONES EN PAREJA DE RAW!

- Cesaro y Sheamus tocan primero el piso y ganan el combate.

- Los Hardy Boyz tratan de salir, pero Cesaro y Sheamus también hacen lo mismo.

- ¡Jeff Hardy se lanza! El campeón volvió a la celda y desde arriba hizo un salto mortal invertido para noquear a Cesaro y Sheamus.

- Sheamus y Cesaro destruyen a Matt Hardy al arrojarlo desde lo más alto del cuadrilátero.

- Matt Hardy intenta hacer lo mismo, pero Sheamus lo paró

- Jeff Hardy sale y pese a que Cesaro lo trató de retener.

- Cesaro y Sheamus se olvidan de salir y le rompen la frente a Matt Hardy al tirarlo sobre la celda.

- Matt Hardy salta y le aplica un codazo biónico a Cesaro.

- Tremendo 'Bombazo' de Cesaro sobre Jeff Hardy y también se lleva a Sheamus.

- Cesaro y Sheamus intentar salir, pero los hermanos Hardy los agarran y hacen que caigan sobre las cuerdas.

- Cesaro y Sheamus castigan a Matt Hardy y lo tiran contra la celda.

- Cesaro salta con total agilidad y casi sale si no fuera porque Jeff Hardy lo retuvo.

THE HARDY BOYZ VS. CESARO & SHEAMUS: POR EL CAMPEONATO EN PAREJAS DE RAW

¡ALEXA BLISS RETIENE EL CAMPEONATO FEMENINO DE RAW!

- Alexa Bliss hace su DDT final y la cuenta llega a 3.

-¡Belly to Belly! Bayley reacciona y le aplica su movimiento final para salirse de la paliza.

- Alexa Bliss aniquila a Bayley con el palo de kendo.

- Alexa Bliss le aplica una 'Lanza' y agarra el palo de kendo para masacrar a Bayley.

- Bayley coge el palo de kendo y persigue a Alexa Bliss.

- Ambas suben al esquinero para coger el palo de kendo y caen al piso.

- Alexa Bliss comienza la pelea con una brutal ataque a Bayley.

ALEXA BLISS VS. BAYLEY: POR EL CAMPEONATO FEMENINO DE RAW

- Rich Swann y Sasha Banks ganan la pelea.

- Rich Swann se sube a lo más alto del cuadrilátero y aplica su movimiento final a Noam Dar.

- Sasha Banks se lanza desde la tercera cuerda y cae sobre Noam Dar.

- Sasha Banks entra y castiga con todo a Alicia Fox.

- Rich Swann hace sufrir a Noam Dar con terribles patadas.

SASHA BANKS Y RICH SWANN vs. ALICIA FOX y NOAM DAR

THE MIZ NUEVO CAMPEÓN INTERCONTINENTAL

- ¡La cuenta llega a 3! The Miz derrotó a Dean Ambrose.

- ¡Rompe cráneos! The Miz aprovecha la confusión del juez y ataca con todo a Dean Ambrose.

- Meryse le tira una cachetada al Miz. El árbitro no se da cuenta y duda, pero al final saca a la luchadora.

- Tremendo rodillazo de The Miz a Dean Ambrose, pero la cuenta llega a dos.

- ¡'Figura 4'! The Miz le aplica su llave de rendición favorita a 'Dino'.

- Dean Ambrose se hace daño en la pierna izquierda y The Miz le mete patadas en su muslo.

- ¡Codazo biónico! Dean Ambrose se tira desde la tercera cuerda y noquea a The Miz.

- The Miz castiga a Dean Ambrose y pone su cabeza contra las cuerdas.

- The Miz se recupera y le aplica varias patadas a Dean Ambrose.

- The Miz se recupera y le mete una patada en la cara a Den Ambrose.

- Dean Ambrose saca del ring a The Miz y se lanza encima de él.

DEAN AMBROSE VS. THE MIZ: POR EL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL

¡Comenzó Extreme Rules 2017!

KICKOFF

- Kalistro derrota a Apollo Crews.

- Titus O'Neil discute con el árbitro y Kalistro aprovecha para hacerle su movimiento final a Apollo Crews.

- Kalistro reacciona y le aplica un terrible DDT a Apollo Crews.

- Kalistro recibe una patada en la cara de Apollo Crews.

- Kalistro hace gala de su agilidad y le hace una 'Tijera' a Apollo Crews.

KALISTRO VS. APOLLO CREWS

LA PREVIA

WWE Extreme Rules 2017 se realizará este domingo 4 de junio en las instalaciones el Royal Farms Arena de Baltimore, Maryland a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana). El plato fuerte del evento será entre una pelea de ensueño entre Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt y Samoa Joe.

Esta lucha quíntuple será para ser el retador número 1 de cara al Campeonato Universal de Raw. El dueño del cinturón es nada más y nada menos que Brock Lesnar, quien no aparecerá pondrá en juego su título en esta edición de Extreme Rules. Pero, si lo hará en el WWE Great Balls of Fire.

The Hardy Boyz defenderán sus Campeonatos en Parejas de Raw ante Cesaro y Sheamus, quienes cambiaron su rol a rudos y violentos. The Miz, por su parte, tratará de arrebatarle el título Intercontinental a Dean Ambrose para así convertirse por séptima vez en campeón.

El campeonato en mujeres de Raw también estará en juego, donde Bayley y Alexa Bliss se verán las caras en un combate extremo. La división crucera también estará de fiesta pues Neville quiere seguir reinando y vencer otra vez a Austin Aries.

CARTELERA COMPLETA

- Seth Rollins vs. Samoa Joe vs. Finn Balor vs. Bray Wyatt vs. Roman Reigns: Para ser el nuevo aspirante al Campeonato Universal

- Bayley vs. Alexa Bliss (c): Por el Campeonato de mujeres de Raw

- The Miz vs. Dean Ambrose (c): Por el Campeonato Intercontinental

- Austin Aries vs. Neville (c): Por el Campeonato de Peso Crucero

- Cesaro y Sheamus vs. The Hardy Boyz (c): Por el Campeonato en Campeonatos de Parejas de Raw.

KICKOFF

- Sasha Banks y Rich Swann vs. Alicia Fox y Noam Dar