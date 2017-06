Universitario: ¿Qué tanto hubiese aportado Diego Guastavino en el clásico ante Alianza Lima?

Diego Guastavino fue una de las grandes bajas de Universitario en el clásico ante Alianza Lima. El uruguayo no fue considerado aún cuando el equipo de Pedro Troglio contaba con varias ausencias.

Universitario se encuentra herido por la derrota del clásico en el Estadio Monumental (2-1) ante Alianza Lima, sin embargo, muchos se preguntan si la historia pudo cambiar a favor de los cremas con la presencia en el campo del uruguayo Diego Guastavino, quien alineó de forma sorpresiva en la Reserva el día del partido.

“Guasta”, este año solo alternó en siete compromisos cuando Roberto Chale era el entrenador. Desde que llegó el argentino Pedro Troglio, las posibilidades se acortaron porque al “charrúa” le siguieron una serie de lesiones que terminaron marginándolo del primer equipo de Universitario. Empero, sus ganas de ser tomado en cuenta nunca las perdió.

A sabiendas que Troglio tiene ya el equipo base de Universitario por la confianza que le brinda al panameño Alberto Quintero en el puesto de extremo ofensivo, Guastavino sigue esforzándose porque confía en recuperar el puesto pese a sus 32 años. Como su objetivo es tener ritmo de competencia, decidió alternar en la Reserva. Se le notó falto de fútbol, no tenía esa explosión de juego y desequilibrio cuando pisaba el área chica, incluso, hasta se falló goles clarísimos.

Pedro Troglio sabía que considerarlo en el once titular contra Alianza Lima era una “moneda al aire” y no podía jugársela. Si lo ubicaba tendría que banquear por un tema de cupo de extranjero a Luis Tejada, Alberto Quintero o Arquímedes Figuera, quienes pasan ahorita por un gran momento futbolístico. Por ello, prefirió no tomarlo en cuenta en un partido clave e importante como el clásico ya que no cuenta con el nivel requerido y ese olfato para inflar las redes, por algo, desde su estadía en la crema sumó 18 goles.

EL DATO:

Diego Guastavino todavía no debuta en la era Troglio debido a lesiones y decisiones técnicas.